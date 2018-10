Panathinaikos-Barcelona 20:00 hores

Sortida complicada per als culers en terres gregues. Els culers ja han conegut la victòria a Grècia aquesta temporada i intentaran repetir el mateix resultat després de guanyar el CSKA de forma contundent i tenir una dinàmica ascendent en aquestes últimes setmanes.

Maccabi-Bamberg 20:05

Vital partit per als interessos espanyols. Tots dos equips no passen per un bon moment i que necessiten la victòria. Un per afermar-se entre els vuit millors i els visitants per compactar, encara més, la part baixa de la taula.

Olimpia Milano-CSKA Moscou 20:45 hores

Visita trampa per als moscovites que intentaran oblidar les dues derrotes sofertes la setmana passada davant un rival que se li dóna bé i al que porta vencent des del 2010.

València Basket-Fenerbache 20 : 45

Els taronjas han de convertir, un dia més, el seu pavelló en una caldera a pressió. Per al València Basket el partit és una final si volen mantenir opcions d'entrar entre els vuit millors equips i retallar distàncies amb el tren capçal. Com precedents, els equips que han jugat de local, han guanyat el partit.