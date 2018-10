Va tornar al principi d'any, amb la mira posada en disputar l'Open d'Austràlia i tornar a ser el jugador que havia enlluernat al món, però en un partit d'exhibició previ a la temporada se li va veure jugar de una manera estranya i amb diversos dolors, poc després va revelar que era dubte per jugar l'Open d'Austràlia.

Van sortir les informacions que era baixa oficial i que havia de ser intervingut quirúrgicament , aquest matí s'ha produït l'operació a l'hospital St Vincent de Melbourne i el mateix jugador ha posat com a objectiu tornar a Londres, en el seu torneig fetitxe, Wimbledon, encara que abans vol tornar a jugar el torneig de Queen per provar-se. el tennista complirà un any fora de les pistes, ja que el seu últim partit va ser el 12 de juliol de l'any passat davant Sam Querrey.

el mateix jugador ha compartit a través de la seva pàgina oficial de Facebook una foto en què parla de que la intervenció quirúrgica ha estat to do un èxit i que ja pensa en la rehabilitació per tornar a jugar a tennis, amb el cap posat a reaparèixer en la gira d'herba.

Un missatge en el qual explica el següent: "Avui m'he sotmès a una reeixida cirurgia de maluc a l'hospital st. Vincent a Melbourne. M'agradaria donar les gràcies al Dr. John O 'Donnell ia tot el personal per estar darrere de mi. Espero amb ganes tornar al tennis competitiu durant la temporada de la gira d'herba. Gràcies a tothom per tots els bons desitjos i el suport en els últims dies. Tornaré "