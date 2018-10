El camí de Nadal després de veure el sorteig d'aquesta passada matinada, que ha deixat un quadre no molt complicat, en principi, per alçar-se amb el títol d'Austràlia, amb unes primeres rondes en què no hi hauria 'bombarders' per començar a rodar-se a les pistes de Melbourne.

l'hipotètic camí de Nadal fins al títol, tenint en compte que guanyessin els favorits els seus partits, seria el següent:

1ª Ronda – Victor Estrella Burgos

2ª Ronda – Jarry

3a Ronda – Dzumhur

4ª Ronda – Isner

Quarts de Final – Cilic

Semifinals – Dimitrov

Final – Federer