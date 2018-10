Golden State Warrriors 106-125 Los Angeles Clippets

Lou Williams es va endur el duel de tiradors davant Kevin Durant per sumar una important victòria que els acosta a les playoffs tot de les nombroses baixes amb què comptaven tots dos equips. Un parcial de 4-19 en el tercer quart, va ficar als visitants de ple en el partit i amb un avantatge que no deixarien anar. En la faceta anotadora, l'esmentat Lou Williams va acabar amb 50 punts i set assistències per liderar l'equip, mentre que Durant es va convertir en el segon jugador més jove a superar la barrera dels 20.000 punts . Va acabar amb 40 la passada nit, tot i que no va servir per sumar la victòria.

Charlotte Hornets 111-115 Dallas Mavericks

Els Mavericks sumen i segueixen, aquesta vegada davant uns Hornets que tenien una oportunitat d'acostar-se als playoffs i la van desaprofitar. Nowitzki, Barnes i Yogi Ferrell van capitanejar al conjunt texà que va mantenir el cap en els moments importants perquè els Hornets no guanyessin el partit.

Washington Wizards 104-107 Utah Jazz

John Wall i Bradley Beal es van quedar sols en atac un dia més i no van poder parar a uns Jazz que van tenir en Ricky Rubio el seu referent ofensiu. L'espanyol va quallar un partit bastant complet i va acabar amb 21 punts . A més, altres cinc companys van superar els dobles dígits en anotació per acabar amb la mala ratxa de tres derrotes consecutives que arrossegaven.

New York Knicks 119-122 Chicago Bulls

Partidàs espectacular el viscut ahir a la nit al Madison Square Garden. Amb un duel estel·lar entre Markkanen i Porzingis va acabar amb la victòria del rookie finès en la pròrroga, i va acabar el partit amb 33 punts i 8 triples . Al costat de Nowitzki, són els únics amb, almenys 2'13 d'alçada que han aconseguit vuit triples en una trobada. Per part dels Knicks, l'esmentat Porzingis i Beasley van ser els més destacats.

Nikola Mirotic no va jugar el seu segon partit consecutiu per malaltia , mentre s'està preparant el traspàs que el portarà a Utah amb Ricky Rubio.

Houston Rockets 121-112 Portland Trail Blazers

Els Rockets, encara sense James Harden, van treure les seves armes a la llum per sumar una important victòria davant uns Blazers en què va tornar Lillard i va tenir més que paraules amb el base local, Chris Paul. Paul, va acabar el partit amb 37 punts, manejant i dirigint l'equip en els moments importants per tancar el partit al costat d'Eric Gordon, que va acabar va sumar 30 punts.

Minnesota Timberwolves 104 -88 Oklahoma City Thunder

Els Timberwolves segueixen a un nivell excels, i aquest cop ho van demostrar davant uns Thunder que segueixen sense trobar solucions en el seu joc. A això, a més, li unes que tant Carmelo com Paul George no van estar encertats de cara al cèrcol , els locals van fer sang d'això. Jimmy Butler, Towns i Wiggins van liderar al seu equip o, una nit més, per acostar-se als Spurs a la taula.

Àlex Abrines es va anar de buit en els quatre minuts que va estar en pista ??p>

Memphis Grizzlies 105-102 New Orleans Pelicans

els óssos semblen tenir-presa la mesura als Pelicans que van notar la baixes, especialment la de Davis per tancar la pintura. Això ho va aprofitar Marc Gasol, que va tirar de galons per comandar la victòria del seu equip fregant el triple-doble: 21 punts, 10 rebots i set assistències en un xoc que va deixar una anotació bastant raquítica en el tercer quart, que va acabar 17-9.

Altres resultats

Milwaukee Bucks 110-103 Orlando Magic

Brooklyn Nets 80 -114 Detroit Pistons

Denver Nuggets 97-110 Atlanta Hawks

Indiana Pacers 106-114 Miami Heat