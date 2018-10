MARCA: L'empat (2-2) del Reial Madrid al Bernabéu davant el Numància és el protagonista de la portada del diari MARCA. "Els suplents, tampoc", titula el medi. Tot i el bon fer de Lucas Vázquez, que va signar un doblet, el discurs de Zidane no va tenir cap efecte al vestidor i el conjunt que presideix Florentino Pérez segueix deixant dubtes en el seu joc. Passarà tot i així a quarts de final de la Copa del Rei. Ricardinho i Movistar Inter, els millors del món.

AS:" SUGAR RAY COSTA ", així obre el Diari AS avui dijous. Diego Costa està sent un dels protagonistes de les últimes jornades, acaparant l'atenció dels mitjans en cada partit. La seva arpa, lliurament i personalitat fan que el davanter estigui sempre en el punt de mira. La seva tornada no ha estat fàcil i AS recull com ha estat la seva posada a punt al gimnàs i al ring de Boxa.

MUNDO DEPORTIVO:" MINA CULER ", és el titular que treu Mundo Deportivo. El Palmeiras va confirmar en la matinada que Yerry Mina havia signat definitivament el seu contracte amb el Barcelona. El club blaugrana porta molt temps darrere d'un dels defenses de moda en el mercat. Així les coses, els dos clubs faran el traspàs oficial avui mateix. El Barcelona, ??a més, rep a casa el Celta aquesta nit, a les 21:30.

SPORT:" PRIMERA FINAL ", és la prèvia que fa SPORT d'una de les grans cites de aquesta ronda de vuitens de final de la Copa del Rei, el Barça-Celta, que es jugarà al Camp Nou a les 21:30. "Un altre ridícul blanc al Bernabéu" és la frase que utilitza el mitjà català com a crònica del partit que va enfrontar a Numància i Reial Madrid.

SPHERA SPORTS:" Un petit que s'ha fet GRAN ". Sphera Sports fa especial referència a la bona tasca del tècnic Asier Garitano al capdavant del Leganés, que ja trepitja, i fort, els quarts de final de la Copa del Rei, tot i perdre 2-1 davant del Vila-real a l'estadi de la Ceràmica.