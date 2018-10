ESPORTIU ALAVÉS 2 (5) – 0 (1) SD FORMENTERA

Qui els ha vist i qui els veu. Fa tan sols un mes qualsevol hauria donat per desnonat a l'equip basc ia dia d'avui es postulen com un clar candidat a la permanència a la Lliga que, com ja va fer la temporada passada, segueix somiant amb la competició copera.

l'arribada d'Abelardo, el fitxatge de John Guidetti -mes enllà del hype- i l'aparició del jove Ermedin Demerovic -fitxat del RB Leipzig a l'estiu per formar part de la plantilla del filial- semblen haver espantat els fantasmes que envoltaven i condemnaven a equip de Mendizorroza, desencertat en defensa i insuls en atac.

Els gols del propi Demerovic i Alfonso Pedraza van confirmar una passada que va quedar sentenciat al partit d'anada (1-3). Més enllà del resultat i del rendiment, l'eliminatòria serveix com un nou alenada d'aire fresc per al conjunt del 'Pitu'. A un punt de la zona de salvació, l'Alabès afronta un mes fonamental i d'alta complexitat en Lliga: després de rebre a Sevilla i Leganés tancarà el mes de gener visitant al Camp Nou.

EL MILLOR : La irrupció del jove Demerovic. Pot ser fonamental en el segon tram de l'any; EL PITJOR : Igual que va passar amb el Lleida – Atlètic, l'eliminatòria torna a demostrar que davant un format de doble partit els equips modestos tenen molt poques opcions.

< p> VILA-REAL CF 2 (2) – 1 (2 *) CD LEGANÉS

Somien. Creuen amb força, treballen i ho aconsegueixen. El Leganés trenca registres i expectatives. Sorprenen, encara que cada vegada menys, i sorprenen. L'equip de Garitano, consolidat en Lliga (9è, 24 punts amb un partit menys) segueix fent història i elimina a un Vila-real que, a priori, es presentava com un dels equips més perillosos de la competició.

tot i remuntar el partit, el submarí groc s'acomiada d'una competició que torna a mostrar al nu les seves mancances i vergonyes. Ni els gols de Raba i Cheryshev, ni els més de deu trets del conjunt de Javi Calleja van ser suficients per donar la volta a una eliminatòria que va acabar decidint el valor doble del primer gol de la trobada, anotat per Nabil El Zhar.

Hi ha feina, molta feina per fer a la casa castellonenca.

EL MILLOR : El gran gol de El Zhar ('31). Galopada des de mig camp i immillorable definició de vaselina; EL PITJOR : La manca de constància d'un Vila-real que pot veure amenaçada la seva participació europea de cara al proper curs.

REAL MADRID 2 (5) – 2 (3) CD NUMANCIA

Inadmissible, per no dir vergonyós. El nou relliscada del Reial Madrid segueix jugant en contra d'un Zinedine Zidane al qual se li esgota el crèdit. Tot i la ratificació del club -que aquesta mateixa setmana li ha renovat per dos anys-, l'exigent públic del Bernabéu no trigarà a assenyalar indiscriminadament al tècnic francès com a principal causant del problema.

Impotent i incompetent, el conjunt blanc es va avançar fins a dues vegades gràcies a un Lucas Vázquez que segueix entestat a trucar a la porta de la titularitat. No obstant això, dues jugades aïllades protagonitzades per Guillermo -que va ingressar en el camp per lesió de Higinio al minut quaranta- van igualar el marcador.

La manca d'actitud entre els jugadors madridistes és un fet i la passivitat defensiva davant els dos gols numantins serveixen com a mostra. L'equip afronta una segona meitat de temporada vital i té molt en joc. Els propers mesos decidiran si el desastre esdevinguda durant la primera meitat de temporada pot ser oblidada amb una Champions i, per què no, una Copa del Rei. Per aconseguir-s'hauran de modificar molts aspectes.

EL MILLOR : L'esperit guerrer i insaciable del Numància; EL PITJOR : Fins quan serà intocable Zidane?