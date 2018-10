Competició ha decidit treure la cinquena groga que impedia a Antoine Griezmann disputar la pròxima jornada de Lliga davant l'Eibar. No obstant això, la segona cartolina que va veure Diego Costa es manté en peu, de manera que el davanter hispà-brasiler no podrà formar d'inici en la propera trobada.

L'Atlètic de Madrid va presentar les proves després de la passada cita de lliga que podrien exculpar tots dos futbolistes de la seva penalització. En el cas d'Antoine Griezmann, el vídeo que ha presentat el club demostra que el francès va tocar primer la pilota, abans d'enderrocar per complet a Sergio Mora. " De l'visionat de les imatges s'observa que el jugador amonestat arriba nítidament a tocar la pilota amb la posició guanyada respecte del rival", es pot llegir en el document.

< b> multa per a ambdues parts: Costa i el club

a més del partit de sanció que manté Competició, es castiga al club amb 350 euros de multa i 600 al '18' matalasser. Diego Costa no estarà en la convocatòria. "L'esmentat jugador s'acosta als espectadors i, no només això, sinó que s'abraça als mateixos, sent una valoració que correspon a l'àrbitre, dins del seu discrecionalitat tècnica, determinar si això va provocar un problema de seguretat, com es dedueix implícitament.

l'acció està descrita i tipificada (acostar-se als espectadors), constituint l'abraçada amb els espectadors el que provoca un problema de seguretat, i suposa això una infracció de la Regla de Joc nº 12 vigent ", diu el comunicat oficial. Així doncs, Competició dictamina que en la situació esdevinguda era el criteri de l'àrbitre el qual prevalia sobre la resta.