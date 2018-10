El portuguès és nomenat millor jugador del món per quarta vegada consecutiva i per cinquena vegada en la seva carrera , entrant així en la història d'aquest esport, encara més si cap. No s'acaba la màgia un jugador que lluita cada dia per posar a aquest esport en el lloc que li correspon.

Va ser nomenat millor jugador en els Umbro Futsal Awards 2017 , en la votació van participar un gran nombre d'experts que van decidir que el portuguès guanyés de forma folgada en la votació a Carlos Ortiz, qui curiosament també forma quintet a l'Inter Movistar.

Així va quedar la votació:

1r Ricardinho (PER)

2n Carlos Ortiz (ESP)

3r Santiago Basile (ARG)

4t DyeGo Henrique Zuffo (BRA)

5è Hossein Tayebi Bidgoli (IRN) < / b>

6è Jackson "Samurai" Van Riel Dalcanal (BRA)

7è Rodolfo Fortino De Araujo (BRA / ITA)

8è Humberto Honori (BRA)

9è Jirawat Sornwichian (THA)

< b> 10è Landry Ngala (FRA)

Continuant amb els premis, l'Inter Movistar va ser triat el millor equip del món de futbol sala . A la part femenina, el CD Futsi Atlètic Navalcarnero ha estat elegit com a equip femení i Estela García ha estat escollida com a millor portera del món de futbol sala.