Reial Madrid – Numància (21:30 hores | Santiago Bernabéu | bein Laliga)

Trobada per calmar les aigües a la Castellana, després d'un empat a Vigo que el deixa pràcticament fora de la lluita per la Lliga i amb Zidane, per primera vegada, en entredit juguen un partit de Copa del Rei en el qual hauran d'aconseguir una victòria que calmi al Santiago Bernabeu. Excepte desastre blanca, no perilla el resultat, ja que es va guanyar per 0-3 a Sòria.

Vila-real – Leganés (19:30 hores | Estadi de la Ceràmica | bein Laliga)

Un dels pocs partits que arriba amb possibilitats per a tots dos, després del 1-0 de l'anada, tot pot passar a l'estadi groc, tots dos equips arriben amb molta il·lusió bolcada en aquesta competició i intentaran demostrar- al camp.

Alabès – Formentera (19:30 hores | Mendizorroza | bein Laliga)

Després de l'1-3 de l'anada, sembla que no hi ha molt a veure en aquesta trobada, a priori, però el cor dels equips petits en aquesta competició és molt gran per donar-los per vençuts, seran molt importants els primers minuts de la trobada per veure el rumb que pren el partit.