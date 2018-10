La subhasta de drets de la lliga anglesa de futbol per al període comprès entre 2019 i 2022 ha estat oberta aquest mes de gener. A més de les tradicionals Sky Sports i BT Sports, el diari MARCA informa que noves plataformes com Netflix, Amazon, Facebook o Twitter entraran en la licitació pels drets, que l'any passat es va tancar en 5.827.000 d'euros, un 70% més que en el període anterior.

l'entrada d'aquestes plataformes d'origen en línia i retransmissió via streaming obre un nou horitzó davant un mercat que ha romàs immòbil durant dècades. "Es va a punxar la bombolla dels drets esportius? ¿Es arriscaran les noves plataformes en aquesta època en què sembla que la tendència a la inversió serà menor?", Afirmava un expert en la subhasta a la BBC.

Aquest expert, el nom no ha estat revelat, afirma desconèixer l'estratègia i els objectius de les noves companyies i no descarta que finalment "decideixin esperar, veure si esclata la bombolla i després poden recollir els drets més barats la propera vegada ".

COM adaptaran el cONTINGUT a lES SEVES PLATAFORMES?

" No estic segur de si hi ha prou contingut en els drets de la Premier League per al model de negocis d'Amazon ", afirmen des del mig britànic. A més, el contingut present en aquestes plataformes sol caracteritzar pel seu caràcter atemporal i de fàcil reutilització, qüestió de dubtosa validesa per als partits de futbol.

No obstant això, tant la companyia de Jeff Bezos com Facebook han apostat en els últims anys per la retransmissió d'esdeveniments esportius puntuals.

En el cas d'Amazon -que, recordem, va néixer com una gran web de compravenda de llibres- van obtenir els drets de 37 tornejos del circuit ATP que van ser retransmesos a través de la seva plataforma Amazon Prime. Pel que fa a la companyia creada per Zuckerberg, va retransmetre en directe la final de la Lliga de Campions -definida com la competició de clubs més important del món- a través de Facebook Live, encara que no ho va fer en propietat, sinó a través de FOX Sports .