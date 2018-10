L'experiment no va sortir bé i tampoc va caure gens bé, nombroses crítiques rebudes als organitzadors del calendari. Números molt dolents en relació als que estan acostumats a les taquilles dels estadis de primera divisió.

Barcelona vs Llevant – 56.380 / 98.772 seients (57.1% d'assistència)

que no està movent grans xifres aquesta temporada, quatre dates en què no va aconseguir tampoc aquesta xifra, però estava començant a aixecar en els últims partits amb un 75% enfront del Màlaga, un 71.6% contra el Sevilla i un el 64% contra el Celta de Vigo.

Atlètic de Madrid vs Getafe – 47.023 / 68.000 seients (69.2% d'assistència)

el partit de la polèmica per situar-se en el mateix matí dels Reis, quan s'aixequen els nens i desenvolupen els regals. En una temporada en què el Wanda Metropolità estava recollint números altíssims es produeix el pitjor número de la temporada, amb aquest 69.2%, però després de veure les dades de la jornada no va ser tan malament nombre.

< b> Sevilla vs Betis – 40.282 / 42.714 assistències (94.3% d'assistència)

el partit de la jornada i el partit que va salvar tots els índexs d'assistència, un derbi sevillà sempre és diferent i per això es va fregar el no hi ha bitllets al Sánchez Pizjuán, no es van penedir d'això ja que va ser un dels partits de la temporada en què es van veure 8 gols, ni més ni menys.

< b> Celta vs Reial Madrid – 20.872 / 29.000 seients (72.0% d'assistència)

Un dels partits de la temporada a Vigo i no es van assolir ni les tres quartes parts de les localitats disponibles en Balaidos, un altre exemple més de la mala gestió dels horaris.

Athletic Club vs Alabès – 41.000 / 53.000 seients (77.4% d'assistència)

València vs Gi rona – 27.749 / 50.242 seients (55.2% d'assistència)

Vila-real vs Deportivo de la Corunya – 15.442 / 24.500 seients (63.0% d'assistència)

Las Palmas vs Eibar – 12.059 / 32.400 seients (37.2% d'assistència)

Leganés vs Reial Societat – 7.523 / 11.454 seients (65.7% d'assistència )