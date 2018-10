13: 30- El Crystal Palace disposat a fitxar, i molt: L'equip londinenc té pensat fer sis o set incorporacions en aquest mercat d'hivern. Tenint en compte que el seu infermeria està plena, i ho estarà per bastant temps, l'equip anglès vol fer incorporacions per suplir aquestes baixes.

13: 00- Guangzhou Evergrande no té relació amb Aubameyang: < / b> el club xinès ha desmentit tota negociació amb el davanter gabonès del Borussia Dortmund. El Guangzhou nega també que hi hagi una oferta de 70 milions per Pierre Emerick Aubameyang.

12: 30- Mark Uth, nou jugador de Shalke 04: El jugador alemany acabarà la temporada amb el 1899 Hoffenheim per vincular-se en juny al Shalke. Amb el club de Gelsenkirchen ha acordat un contracte de quatre anys, fins al 2022.

12: 00- Eto'o podria jugar al Brasil: El davanter camerunès podria recalar al Basc da Gama, el candidat a president de l'equip brasiler ha confessat el seu desig de contractar al jugador camerunès, actualment al Antalayaspor de Turquia.

11: 30- Paco Jémez rebusca entre els jugadors del Barcelona b una joia per al seu equip: Després de la lesió de Sergi Samper, el tècnic de la Unió Esportiva Las Palmas ha demanat al club la incorporació d'Iñigo Ruiz de Galarreta, jugador del FC Barcelona B. el migcampista és del grat de Jémez i entraria dins el pressupost de l'equip canari. Ruiz de Galarreta està fent una gran feina al filial del Barça i no està passant desapercebut ni al Barça ni en els altres equips.

11: 00- Míchel continua en el càrrec sense pensar en dimitir: El combinat malagueny va patir ahir a la nit la seva tretzena derrota en el que va de Lliga Santander contra l'Espanyol a la Rosaleda. Míchel no confia en la seva gestió i no té pensat dimitir. "Això és molt més fàcil. Hi ha gent per sobre de mi que ha de prendre aquestes decisions. Si no les prenen és perquè potser tenen una anàlisi més concret de la situació en què jo no tinc res a dir". < / p>

10: 00- Xile ja té seleccionador nacional: Reinaldo Rueda ha estat l'escollit per seleccionar al combinat nacional xilè després que Pizzi fora rescindit del seu càrrec després de no classificar a 'La Roja 'per al Mundial de Rússia. El President de la Federació de Futbol de Xile, Arturo Salah, ha declarat a través de la pàgina web: "esperem que Reinaldo Rueda aconsegueixi grans objectius amb la Roja, i que aporti la seva experiència a totes les seleccions". < / p>