Saltava la sorpresa per a molts amants del bàsquet espanyol. Laia Palau confirma el seu retorn a les pistes amb l'objectiu de disputar el Mundobasket que se celebrarà a Espanya a finals d'estiu. La gran capitana de la selecció es va retirar de la selecció després de l'or aconseguit en l'Eurobasket.

Jorge Garbajosa, President de la FEB, està molt content amb aquesta decisió i confia que l'equip faci un gran paper aquest any al Mundial: "És una notícia extraordinària, que ens il·lusiona més encara en aquest inici d'un any que volem que sigui inoblidable per al bàsquet femení i la Copa del Món ".

a més, Garbajosa va afirmar que "les jugadores eren les primeres que estaven desitjant que tornés" i que se li trobava a faltar "com a jugadora i com a persona". I és que jugadores com Marta Xargay , Anna Cruz, Silvia Dominguez , Marta Torrens, o el cos tècnic de la Federació sempre l'han volgut allà i la seva volta al Bourges francès li pot obrir les portes a tornar a estar amb la selecció aquest estiu.