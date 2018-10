Indiana Pacers 109-96 Milwaukee Bucks

Els Pacers van escombrar a uns Bucks que van patir moltíssim a Indianapolis. Antetokounmpo 'només' va anotar 17 punts , la segona pitjor anotació de la temporada, mentre que els Pacers van deixar el matx vist per sentència al descans. Tots els jugadors que van saltar a la pista dels Pacers van anotar, i set d'ells van acabar en dobles dígits. Sabonis també va sumar 17 punts i va capturar 10 rebots.

Brooklyn Nets 113-114 Toronto Raptors

DeRozan s'està convertint dia rere dia en l'heroi dels Raptors. Després de l'ensurt que va protagonitzar Lowry, l'escorta va tirar del carro per guiar al seu equip a la victòria en la pròrroga. Va acabar amb 35 punts i va frenar a Dinwiddie, que va quallar també una excel·lent actuació. També cal destacar el gran partit de Valanciunas i la intensitat defensiva d'Ibaka, que va acabar amb 11 punts, 12 rebots i 6 taps.

Chicago Bulls 107-116 Houston Rockets

els Bulls van notar, i molt, la manca de Mirotic en la segona unitat i els Rockets ho van aprofitar en el primer i tercer quart per encarrilar el xoc . Tot i la renda que va obtenir els Rockets en el primer quart, els locals van tirar d'orgull per reduir-la i seguir tenint opcions, però a força de triple, els Rockets es van anar al marcador. Chris Paul i Eric Gordon van ser els líders d'uns Rockets que han trobat en Gerald Green el millor fitxatge d'hivern possible.

Minnesota Timberwolves 127-99 Cleveland Cavaliers

els Wolves van esborrar del mapa absolut als Cavaliers en una trobada per oblidar de Isaiah Thomas, que va acabar expulsat per una flagrant Wiggins i de Lebron James que va sumar una de les pitjors anotacions de la temporada , en part gràcies a la defensa de Butler, i va obtenir un + – en pista de -39, la valoració més baixa de la seva carrera . Per part dels Timberwolves, aquests segueixen carburant i entonant-conforme avancen els partits i tenen una bona ratxa. A més sense Jeff Teague lesionat. Butler, Towns, Gibson i Wiggins van ser els líders de l'equip en aquesta pallissa que va arribar a aconseguir la renda de 41 punts.

New Orleans Pelicans 112-109 Detroit Pistons

Preocupació a New Orleans amb Anthony Davis . 'La Cella' va haver d'abandonar la pista per una torçada de turmell quan estava realitzant una actuació sensacional. El seu company de pintura, DeMarcus Cousins, va ser el que va tirar del carro sense ell en pista i va decidir el xoc amb les seves cistelles importants. Rondo i Moore van ser els complements de luxe per a tots dos interiors, mentre que en els Pistons, els mals percentatges en tirs de camp, van perjudicar les seves opcions.

Sacramento Kings 100-107 San Antonio Spurs

Els Spurs van tirar d'ofici per remuntar un partit que se'ls havia posat costa amunt al descans. Bertans va sorprendre amb el seu 6/9 en triples i va liderar al costat de Aldridge l'atac dels Spurs en la segona meitat per endur-se la victòria en la qual no van comptar amb Kawhi Leonard, de nou baixa per lesió. Pau tampoc va tenir el seu dia de cara al cèrcol i va acabar amb dos punts (1/8 en TC), dues assistències i nou rebots.

Golden State Warriors 124-114 Denver Nuggets

No obstant Durant en la pista, els Warriors van haver de frenar la gran actuació dels Nuggets, en què quatre jugadors van superar la vintena de punts i Jokic va acabar amb un triple-doble . A meitat del tercer quart, Curry va obrir el pot de les essències i es va posar la granota de treball per deixar pràcticament sentenciat el xoc intervingut l'últim quart, davant d'uns Nuggets que van intentar plantar cara fins al final. < / p>

Els Angeles Clippers 108-107 Atlanta Hawks

Un triple de CJ Williams va donar la victòria a uns Clippers que van tenir un partit més difícil del que s'esperava i després que els Hawks vinguessin de jugar la passada matinada davant Lakers. DeAndre Jordan i Lou Williams van tirar del carro en un equip amb moltes baixes importants. Per part dels Hawks, Prince i Schroder van portar el pes ofensiu de l'equip.