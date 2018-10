Zinedine Zidane sol mantenir constant el seu discurs. Després de la trobada davant del Celta, que va acabar amb empat (2-2), va ser preguntat en rude de premsa pels fitxatges que poden arribar al club madridista. "No, de moment no vull a ningú. Fins al dia 31 veurem, però de moment no. Per què? Perquè estic content amb la meva plantilla", va explicar el tècnic blanc, contundent.

els mitjans descarten el Reial Madrid de la lluita per la Lliga després una nova ensopegada dels merengues, en un camp que sempre els ha portat problemes .

< p> "Queda molt. Avui no podem estar satisfets. Demà serà un altre dia. Demà tornarem a treballar. no parlarem de Laliga. Hem de tornar al dia a dia, en partit a partit . Jugar amb regularitat, però no ens anem a tornar bojos (…) no parlarem de la Lliga tots els caps de setmana. Si perdem punts no podem arribar. Cal anar partit a partit i guanyar-los ", va aclarir Zidane, adoptant el famós discurs de Simeone, amb el qual l'Atlètic ha collit tants i tants èxits aquestes passades campanyes.