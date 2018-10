la gran sorpresa de la competició del KO es va viure a Nottingham. El Nottingham Forest, equip que milita a la Championship anglesa i que es troba a la part mitjana de la taula, va golejar l'Arsenal que tot i tenir jugadors importants com Walcott, no va poder passar de ronda.

< b> Un dels protagonistes del partit va ser Lichaj , exjugador de l'Aston Villa i que no es caracteritza precisament pel gol, i és que s an sols havia marcat dos gols en la seva estada allà . No obstant això, va aprofitar els errors de l'Arsenal i va tenir la inspiració necessària per fer un doblet que va guiar el camí del seu equip.

Amb un superb xut des de fora de l'àrea, Lichaj batre a Ospina, posant el 2-1 al marcador i donant una victòria momentània que ja no deixarien escapar els locals. Amb aquest resultat, l'Arsenal es queda molt tocat. Sense la seva competició fetitxe i només amb opcions de lluitar per l'Europa League i la Carabao Cup, en què s'enfrontarà al Chelsea en semifinals