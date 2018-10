Miami Heat 103-102 Utah Jazz

Els Heat enfonsen encara més els Jazz , que acariciaven la victòria amb les mans amb el + 8 que tenien a pocs instants de finalitzar el partit. Una cistella de Josh Richardson va decidir el xoc. Els Jazz, que segueixen sense Gobert i sense guanyar en 2018, s'allunyen cada vegada més dels llocs de play-off. Ricky Rubio va quallar un partit discret i va acabar amb quatre punts, va capturar cinc rebots i va donar sis assistències.

Dallas Mavericks 96-100 New York Knicks < / p>

Porzingis va tornar a brillar i va ser una peça clau per als Knicks en un partit complicat. Els Mavs, que dia a dia van a més, van plantar cara, i van tenir moltes opcions d'endur el gat a l'aigua, però el seu el 38% en tirs de camp va ser un gran llast perquè els texans guanyessin. O'Quinn va ser també un revulsiu per a l'equip novaiorquès i va acabar amb 15 punts, mentre que Willy Hernangómez va tornar a jugar; en els sis minuts que va estar en pista va anotar el tir de camp de què va disposar i va capturar un rebot.

Phoenix Suns 114-100 Oklahoma City Thunder

Patacada inesperat dels Thunder a Arizona. La banqueta local, amb Bender al capdavant, que va marcar límit personal en anotació, i de Josh Jackson, amb el seu primer doble-doble de la carrera, a més del 43,6% en triples , van ser les principals armes triturar a els homes de Billy Donovan que van anotar més tirs de camp que els Suns, però van perdre de 14 . Per part dels Thunder, el de sempre . Westbrook, Paul George, Carmelo i Adams, la manca d'homes de banqueta comença a preocupar en un projecte que està fet per lluitar per l'anell i que està perdent partits que no hauria de fer. Abrines es va anar de buit en el poc temps que va estar en pista.

Portland Trail Blazers 111-110 San Antonio Spurs

Manu Ginobili segueix reinventant i traient el pot de les essències . Només Jordan i Abdul-Jabbar han anotat més punts en un partit amb 40 o més anys . L'argentí va acabar amb 26 tants i liderant als texans en un duel igualat fins al final. McCollum amb una suspensió a escassos segons de finalitzar el partit, va donar la victòria als locals que comptaven amb la baixa de Lillard. Per part dels Spurs, que també estaven sense Leonard, Aldridge (30 punts i 14 rebots) i Pau Gasol (16 punts, nou rebots i cinc assistències), van ser els principals escuders de l'argentí.

Los Angeles Lakers 132-113 Atlanta Hawks

Els angelins acaben amb la seva ratxa de derrotes davant el pitjor equip de la lliga. El gran segon quart dels homes de Luke Walton va encarrilar un xoc de necessitats per part dels dos conjunts, i en el qual vuit jugadors dels Lakers van anotar més punts (119) que tots els Hawks. Brandom Ingram va tornar a ser el referent en atac dels de pírpura i or amb 20 punts amb un 6-7 tant en tirs de camp com en tirs lliures. Per part dels Hawks, Schroder segueix molt sol en atac i va acabar amb 27 punts.