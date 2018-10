Estem davant la 40 edició del Ral·li Dakar i per això l'organització ha preparat una cursa que serà, presumiblement, la més dura de les que s'han celebrat fins al moment. Gran part de l'expedició espanyola, conformada per 33 pilots en total, ja ha posat rumb al Perú, on es disputarà la sortida el proper dia 6 de gener. Els 33 representants espanyols estaran repartits en quatre de les cinc categories del ral·li.

Set seran els pilots espanyols que ens representaran en la categoria de cotxes i tots ells amb objectius molt diferents. Carlos Sainz afronta el seu onzè Dakar i aspira a endur-se la victòria que no assaboreix des de 2010. El veterà madrileny vol portar-se el títol de campió a casa al que serà el seu quart i últim any amb Peugeot. Per a això haurà de mesurar-se amb un altre pilot made in Spain, Nani Roma , el nostre segon representant amb opcions reals a la victòria. Aquest serà també el segon Dakar de Cristina Gutiérrez , després de convertir-se l'any passat en la primera espanyola en acabar-lo amb un cotxe. Aquest any, amb la intenció de millorar la seva catorzè lloc de l'any passat, competirà en la categoria TS1 .

Al costat d'ells completarà la llista espanyola als volants dels seus respectius cotxes: Isidre Esteve, Xavier Foj, Jesús Calleja i Óscar Fuertes .

a la sortida, que es farà a Lima (Perú), estaran 21 esportistes del nostre país disposats a donar-ho tot a la categoria de motos , per fer la millor actuació possible o superar el gran tercer lloc de Gerard Farrés al 2017.

el del Himoinsa, que parteix com a referència espanyola per ser el que millor resultat va aconseguir l'any passat , tindrà com a companys que portaran la mateixa bandera a Joan Barreda, Joan Pedrero, Laia Sanz, Armand Monleón, Iván Cervantes, Dani Oliveras, Txomin Arana, Marc Solà, Fausto Mota, Jonathan Barragán, Oriol Mena, Rosa Romero, Jesús pures, Julián José García, José Israel Borrell, Francisco José Gómez, Ignacio Sanchis, Ferran Jubany, Jairo Segarra i Oscar Romero .

Joan Barreda part com un dels grans favorits < / b> a la v ictoria que se li resisteix des de fa anys. Laia Sanz s'ha marcat l'objectiu d'acabar entre els 15 primers mentre que els debutants Jonathan Barragán, Oriol Mena o Ignacio Sanchis somien amb arribar a Còrdova .

Després de 14 dies de competició al Dakar finalitzarà a Còrdova (Argentina) que substituirà Buenos Aires per a, segons el seu director esportiu, Marc Coma, "homenatjar la capital del motor a Sud-amèrica" ??.

Tres seran els camions amb pilots espanyols en aquesta edició. Com és habitual, Jordi Juvanteny i José Luis Criado compratirán cabina. Per la seva banda, Pep Sabaté competirà juntament amb Rafa Tibau (després de 10 anys d'absència) i Alberto Herrero amb Jordi Celma .

En la categoria de vehicles UTV ens representaran dues parelles espanyoles: José Nicolás juntament amb Ariel Jatón i José Luis Pea amb Rafa Tornabell .