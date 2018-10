Aquesta jornada de lliga es disputarà entre el dissabte 6 i el diumenge 7 de gener per obrir l'any.

Dissabte 6 de gener

Atlètic de Madrid – Saragossa (10.45 | Ciutat Esportiva Wanda | bein Laliga): l'Atlètic de Madrid busca començar l'any amb una victòria davant un Saragossa que no pot perdre si vol lluitar per salvar-aquest any del descens. El Atleti vol tornar a la ratxa de la qual li va baixar el Rayo Vallecano i poder començar el 2018 amb una victòria suposaria un pas més per poder alçar-se amb el títol de Lliga.

Athletic Club de Bilbao – Reial Societat (13.00 | Ciutat Esportiva de Lezama | Gol TV): l'Athletic vol seguir en el tercer lloc, un lloc que li agrada al conjunt basc i pel que lluitarà fins al final. La Reial Societat per la seva banda, està desitjant continuar amb la seva bona ratxa de victòries que el segueixen allunyant de la zona de descens i els acosta a la Copa de la Reina, competició amb la qual somien les txuri-urdines. < / p>

Madrid CFF – Rayo Vallecano (16.00 | Matapiñonera): el Madrid s'acosta perillosament als llocs de descens i vol sortir d'aquí com més aviat i retrobar-se amb la victòria, el Rayo, per la seva banda, vol tornar a guanyar després de perdre contra el Barça en l'última jornada de 2017.

diumenge 7 de gener < / p>

Reial Betis Fèmines – Sevilla FC (12:00 | Ciutat Esportiva Luis del Sol): Hi ha derbi sevillà en femení també aquest cap de setmana i la Ciutat Esportiva Luis del Sol es va a vestir de gala per donar suport a la secció femenina del Betis i que sigui un entorn més que hostil per l'etern rival.

Santa Teresa CD – Sporting Huelva (12:00 | IDM El Viver)

València CF – Albacete Nexus Energia (12.30 | Ciutat Esportiva de Paterna)

Granadilla Egatesa – Espanyol (13.00 | Estadi La Foia del Pou)

FC Barcelona – Llevant UD (13.00 | Ciutat Esportiva Joan Gamper | Gol TV): El Barça segueix volent ser líder i no deixarà escapar ni un sol punt a casa i menys tenint en compte que no és líder en solitari i que qualsevol error ho poden pagar car. El Llevant arriba l'aturada nadalenca amb ganes de tornar al camí de la victòria després de perdre contra l'Atlètic de Madrid en la passada jornada.