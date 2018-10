Jornada plena de tots els ingredients possibles. Remuntades, victòries en els últims segons, grans defenses, recitals anotadors i protagonistes inesperats han marcat una matinada que intentaran oblidar el més aviat possible Cleveland Cavaliers

Orlando Magic 98-116 Houston Rockets < / p>

Gerald Green està sorprenent a tothom, i amb la baixa de Harden va tirar del carro, amb un gran 7-10 en triples, per comandar la plàcida victòria del seu equip a Florida, en què Clint Capela també va quallar un gran partit.

Philadelphia 76ers 112-106 San Antonio Spurs

els de Greg Popovic van acusar l'esforç del back-to-back i els descansos a Parker, Ginobili i Leonard, i van acabar perdent malgrat el gran tercer quart que van realitzar i que els va ficar de ple en el xoc. Embiid va tornar a les pistes després d'arrossegar unes molèsties a la mà i va ser clau per al triomf local. Pau se'n va anar de buit en els 14 minuts que va estar en pista.

Brooklyn Nets 98-97 Minnesota Timberwolves

Dinwidie es va carregar l'equip a l'esquena i va anotar les dues últimes cistelles del seu equip en un final d'infart. Jimmy Butler va tenir bola per guanyar, però el seu tir només va tocar el cèrcol i van sumar una derrota inesperada.

Boston Celtics 102-88 Cleveland Cavaliers

Les defenses guanyen partits, i els Celtics a força d'ella van assecar a uns Cavaliers que van realitzar l'anotació més baixa de tota la temporada. La nit infausta de Kevin Love va ser un gran llast per als d'Ohio, mentre que els Celtics, Rozier va sobresortir amb una gran actuació, ben secundat per Smart, Tatum, Irving, Horford i Jaylen Brown, que van sumar dobles dígits anotadors. Calderón va acabar amb sis punts i dos rebots.

Chicago Bulls 115-124 Toronto Raptors

Els canadencs van guanyar el xoc gràcies a un gran últim quart i van frenar les grans actuacions de Markkanen, Mirotic i Holiday. D Melon Wright va ser el factor sorpresa dels canadencs , i sortint des de la banqueta va acabar amb les seves topalls personals tant en anotació com en rebots.

Dallas Mavericks 122-125 Golden State Warriors

Els vigents campions van haver de suar tinta per fer-se amb una victòria davant uns Mavericks que van a més. Un gran triple de Curry, després d'un gran bloqueig de Green va decantar la balança. Entre el Big Three dels Warriors van sumar 82 dels 125 gols de l'equip.

Utah Jazz 98-108 New Orleans Pelicans

< p> Gran victòria dels Pelicans que el consolida en llocs de playoffs i necessària perquè els Clippers no se li tiressin a sobre. No Gobert, Davis i Cousins ??van tancar la pintura i el rebot per sumar una important victòria . Ricky va acabar amb 11 punts i set assistències.

Els Angeles Lakers 96-133 Oklahoma City Thunder

Els angelins només van durar quart i mig. Els Thunder van passar per sobre d'uns Lakers en caiguda lliure i que necessiten reaccionar ja que són últims de la Conferència Oest i no tenen pick protegit pel Draft d'aquest any. Ferguson va ser el màxim anotador del partit, estrenant titularitat després de la baixa d'Álex Abrines.

Altres resultats

Milwaukee Bucks 122-101 Indiana Pacers

Miami Heat 111-104 Detroit Pistons

Denver Nuggets 134-111 Phoenix Suns (Juancho Hernangómez no va jugar)

Washington Wizards 121-103 New York Knicks (Willy es va anar de buit en el minut que va estar en pista)