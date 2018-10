L'emigració a la Xina de jugadors de clubs d'Europa prossegueix el seu camí acendente. El Beijing Guoan, per 40 de milions d'euros, es porta a Bakambu, que tenia contracte fins al 2022, amb una clàusula d'uns 50 milions.

El club xinès ha ofert a Cédric Bakambu uns sis milions de dòlars (4,9 milions d'euros) per temporada. Calleja ha fet oficial en roda de premsa una operació que es converteix així en la més beneficiosa, econòmicament parlant, en la història del club que presideix Fernando Roig. Els 40 milions d'euros que ha posat sobre la taula el Beijing Guoan superen els 38 que va ingressar el Vila-real per la venda d'Eric Bailly el Manchester United de Mourinho, el desembre del 2015. L'entitat grogueta obtindria una plusvàlua d'uns 33 milions d'euros per un jugador que va adquirir per set. A més, el jugador ha signat 36 gols en dues temporades i mitja.

L'interès de conjunt xinès per Bakambu ve d'abans. Des del desembre passat i després de la negativa del Celta a deixar sortir al seu davanter Maxi Gómez, el Beijing Guoan va tenir un primer acostament amb l'entitat groga per mitjà d'un agent espanyol. Tan fort va ser l'interès pel punta, que el Vila-real no ha pogut rebutjar l'oferta, accedint a desprendre del davanter.