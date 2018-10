Víctor Valdés s'ha retirat definitivament del futbol professional després d'acabar la temporada passada a les ordres de Aitor Karanka al Middlesbrough . Ja va anunciar que aquesta seria la seva última temporada com a professional i des que va finalitzar la temporada fins ara ha estat sense equip.

El porter de 35 anys ha esborrat de les seves xarxes socials tot àpex de vida i del que va ser un cop el gran porter d'increïbles reflexos jugador de FC Barcelona o Manchester United entre d'altres, i que va cometre un dels errors més grans de la seva carrera sortint del club blaugrana. El major error de la cursa de Víctor, que realment va truncar els últims anys de la seva vida esportiva i el va fer patir els pitjors anys de la seva vida, va ser no renovar amb el Barça quan se li va donar l'oportunitat .

El llavors jugador de FC Barcelona va decidir no renovar i anar-se'n al finalitzar la temporada 2014 però no va comptar amb una possible lesió, i això li va passar factura. Tan sols uns dies després d'anunciar que no anava a renovar amb l'equip de la ciutat comtal , en un partit davant del Celta de Vigo , en recollir una pilota aèria va caure malament i de va fracturar el lligament creuat anterior del genoll dret . Això va fer que el Barça reaccionés i li donés l'oportunitat de renovar per passar la seva lesió al l'equip blaugrana i poder recuperar-se degudament a casa amb un sou i amb la tranquil·litat de tenir el suport del seu club , però la tossuderia de Víctor va fer que preferís anar-se i tractar-se pel seu compte.