El futur de Luciano Vietto sembla estar lligat amb el València CF. L'atacant argentí va aterrar a València fa menys d'una hora per passar el reconeixement mèdic i signar el contracte que el vinculi amb l'entitat 'Che'. El València pagarà dos milions per la cessió d'aquesta temporada, a més de tenir una opció de compra, no obligatòria, de 13 milions i mig d'euros, segons informa Cadena Ser.

en roda de premsa, Cholo Simeone va confirmar la sortida de l'argentí de l'equip. Una sortida que fa pena al tècnic blanc-ja que per a ell era un gran futbolista: "He parlat amb Luciano. Té possibilitats per sortir i li desitjo el millor . Tant de bo surti a un equip competitiu. Em dóna brega seva sortida perquè no l'ha acompanyat el gol a un equip que no espera . ha estat un dels nostres millors futbolistes. el vull molt com noi i és un futbolista extraordinari. és una pena que no hagi pogut materialitzar tot el seu joc en gols ".

El València estava en seriosos dubtes sobre incorporar a Vietto o Sandro. No obstant això, els problemes que estaven tenint amb els Toffees amb l'opció de compra i la intenció de Marcel·lí de fer-se amb l'exjugador blanc-decantar la balança. Vietto va destacar a Vila-real de la mà de Marcel·lí , i podria ser el mateix qui li tornés el nivell que l'esperava a l'Atlètic de Madrid.