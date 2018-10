Els Cavaliers van agafant forma i la volta d'Isaiah Thomas a les pistes, pot suposar un pilar molt important per als esquemes de Tyron Lue. 17 punts en 18 minuts i aquests Cavaliers, espanten.

Cleveland Cavaliers 127-110 Portland Trail Blazers

Lillard i Thomas van tornar a la pista després de les seves lesions i tots dos no van decebre. 25 punts per al base dels Blazers i 17 per a Thomas, que va tenir restricció de minuts i no jugarà el back-to-back davant els Celtics. Després de la tornada de vestidors, els Cavs van sortir millor i van aprofitar la baixada dels Blazers, especialment en McCollum per aconseguir la victòria. LeBron va trobar també a Love i Crowder, escuders de luxe per a la victòria.

New York Knicks 91-107 San Antonio Spurs

Leonard va liderar l'atac de els Spurs que van encarrilar el partit amb un gran tercer quart. L'aler torna a tenir una gran presència en el joc de l'equip i al costat de Aldridge, van ser els màxims referents del xoc. Pau va acabar amb 11 punts i vuit rebots, encara que va fallar en els seus percentatges de tir. Willy va jugar quatre minuts en què va anotar un punt i va capturar un rebot.

Phoenix Suns 104-103 Atlanta Hawks

Semblava que el tenia guanyat Atlanta amb l'+8 mancant minutoy mig, es va convertir en una remuntada espectacular dels locals. TJ Warren i Booker van comandar la ofensiu dels d'Arizona. Booker amb tres tirs lliures decisius, i Warren amb un tap sensacional a Prince per evitar la remuntada dels Hawks que van perdre un partit que tenien més que guanyat

Sacramento Kings 111-131 Charlotte Hornets

No va fer falta que brillés Kemba Walker perquè els Hornets guanyessin amb comoditat als Kings. Fins a vuit jugadors van superar els dobles dígits en anotació en dues cambres en què van anotar 72 punts. Batum i Howard, amb 21 i 20 punts respectivament, van capitanejar la victòria visitant.

Els Angeles Clippers 113-105 Memphis Grizzlies

Des de la volta de Griffin , els Clippers tornen a causar perill ia ser un equip que està anant a més i frega amb la punta dels dits la vuitena plaça dels Pelicans. Van arribar a posar-se a dos punts dels Grizzlies, però Blake Griffin va rematar als óssos amb un triple i una penetració que van acabar amb les esperances de victòria visitant. Marc Gasol amb 11 punts, cinc rebots i cinc assistències, encara que amb un 3-10 en tirs de camp.