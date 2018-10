Jugador controvertit dins i fora de la pista. Radja Nainggolan ha protagonitzat una de les imatges més polèmiques en aquest començament de l'any en un vídeo que va pujar el jugador a les seves xarxes socials.

En el mateix, s'arriba fins i tot a sentir "em cago en Déu, vaig una mica borratxo "i durant el vídeo se'l veu fumant i bevent alcohol. A més, els petards i la pirotècnia també són protagonistes en alguns dels fragments.

Hores més tard, el belga va demanar disculpes a través d'un directe d'Instagram i va atiar a la premsa per difondre el vídeo. "Ho sento pel que ha passat aquesta nit. Sabeu que m'agrada estar bé amb amics i que estimo festejar el Cap d'Any però la passada nit vaig anar una mica més enllà: la veia com una vetllada particular en la qual un pot desmadrar una mica però pretenia donar un exemple negatiu. per això demano disculpes per les meves paraules i el meu comportament. Sempre forza Roma ". " Fins a final d'any penseu en fer notícies, feliç any a tots menys a ells … Busqueu-vos una vida".

El migcampista belga, al qual s'ha vist més d'una vegada fumant o en alguna discoteca de la ciutat , podria rebre sanció interna en el seu equip, l'AS Roma, que va quart a la Sèrie a, a nou punts del líder i que disputarà en pocs dies l'eliminatòria de vuitens de final de Champions League que enfronten el Xakhtar Donetsk.