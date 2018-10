Jairo Samperio ja és a la Gran Canària i ha estat presentat com a jugador canari. El jugador, a l'arribar, va deixar ja clares quines eren les seves intencions al estampar la signatura amb la UD Las Palmas. Així ho recull el diari La Província: "Vinc a Les Palmes per l'interès que va posar el club des del principi. Vaig parlar amb Paco i em va proposar la seva idea. Els dos estem en el mateix vaixell. Jo vinc aquí a jugar i demostrar i el vol que vinguin jugadors compromesos i jo sóc un d'ells ".

Encara que Vitolo no aportés tot el que s'esperava d'ell, a Las Palmas saben que era una peça important. Sobretot, de cara a l'afició, que sempre li ha tingut molt d'afecte.

El jugador ha tingut una aportació escassa en el Mainz 05 i ara, en la nova aventura a l'equip de l'illa, espera recuperar la seva millor versió, la que va mostrar al Racing de Santander i per la qual el Sevilla va apostar per ell, i demostrar que la seva incorporació és un gran encert. Jairo es va referir a si mateix com un futbolista per al qual el treball és la seva base: "a banda de ser un futbolista ofensiu, defensivament ajudo molt a l'equip també. Crec que l'entrenador li agradarà".