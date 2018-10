Pablo Podestá, exvicepresident del Raing d'Avellaneda, club on va créixer Vietto, va parlar sobre ell, que ultima la seva sortida de l'Atlètic de Madrid. "És molt bo a l'hora de decidir i driblar, encara que no és molt fort físicament. És intel·ligent, entén el joc, és hàbil i té una tècnica deputada, però quan té un jugador davant mostra dificultats per lliurar-se d'ell", explica el exmandatari, al mateix temps que afegeix que té "alguns problemes en termes de caràcter i personalitat" i creu que és el motiu pel qual el tècnic blanc-no compta gaire amb ell: "Probablement per això no ha estat molt utilitzat per Simeone a l'Atlètic de Madrid ".

" Simeone només treu a jugadors amb personalitat, esperit de sacrifici i que juguin al límit ", comenta, al·ludint que el seu caràcter de poc compromís pot ser la causa de la seva no alineació de manera titular.

Sobre la relació que tindria amb Marc Acuña, migcampista argentí de l'Sporting, comenta que "podrien entendre bé i ser un bon complement, tot i que Acuña sigui un jugador de més sacrifici i estigui permanentment c oncentrado en el partit ", al que afegeix que" Vietto de vegades es distreure, però quan li ve de gust, juga bé ".

" Hem arribat a un acord amb l'Sporting de Portugal per a la cessió amb opció de compra. Estem a l'espera de l'acceptació del jugador. El director esportiu, quan ha parlat amb ell, li ha confirmat la seva predisposició a sortir cedit ", va relatar en declaracions a 'Mega'.