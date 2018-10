Lewis Hamilton ha reaccionat aviat davant l'allau de crítiques que ha rebut en el dia d'ahir. El vigent campió del món de Fórmula 1 va penjar en el seu compte d'Instagram un vídeo en el qual criticava al seu nebot per portar un vestit de princesa: "Estic tan trist ara. Mirin als meus nebot. Per què fas servir un vestit de princesa? ¿Heu demanat això per Nadal? " li va preguntar l'anglès al menor.

En la gravació, que va ser esborrada després de rebre crítiques per ser un comentari sexista fora de lloc, l'anglès li va dir al seu familiar que els nens "no fan servir vestits de princeses" . Al poc temps, el pilot es va retractar de les seves paraules: "En cap moment vaig voler ofendre a ningú. Ahir vaig estar jugant amb el meu nebot i em vaig adonar que les meves paraules no van ser afortunades. Estimo que el meu nebot se senti lliure d'expressar-se del mateix manera que ho fem els altres. Sempre he estaod a favor que qualsevol expressi la seva vida com vulgui viure-la i espero ser perdonat per aquest lapsus ". va sentenciar Hamilton.