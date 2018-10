12:00 – El Madrid només fitxarà Kepa en aquest mercat hivernal

El club blanc efectuarà la compra del porter del Athltic de Bilbao. Així ho recull en la portada el Diari As. Ho farà al mes de gener, un cop de per començat de manera oficial el mercat hivernal. El Madrid sap que és l'única manera de treure-ho del club bilbaí.

11:00 – Dybala podria sortir del Juventus

El United ja sap que Dybala costa 150 milions. Així ho assegura Calciomercato i així ho recull el diari MARCA al seu web. El portal italià explica que la Juventus hauria respost a l'oferta de 70 milions feta per l'United. Els de Torí haurien transmès que l'argentí no sortirà per menys de 150 milions d'euros. Més del doble del que tenia pensat gastar-club de Mourinho.

10:00 – El moviment més car del mercat hivernal suposarà un altre

< br /> Van Dijk ha suposat un desemborsament del Liverpool d'uns 85 milions d'euros. No obstant això, darrere d'aquesta operació s'amaga un altre fitxatges de molts milions d'euros. I és que el Liverpool FC ja ha començat a gastar els diners que ingressarà aquí a unes setmanes per la marxa de Coutinho al FC Barcelona, ??segons informa el Gol Digital. El quadre blaugrana pagarà 120 milions d'euros més 30 milions d'euros en concepte de variables, sent una de les operacions que donarà un fort impuls a la importància del mercat hivernal en els clubs de primer nivell.