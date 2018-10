El 26 de desembre es transforma en la data més esperada pels aficionats del futbol anglès. Potser en diverses ocasions, la més odiada pels futbolistes, ja que estan obligades a jugar un partit amb motiu de la tradició britànica. A més, afecta tant a la Premier League, com als seus tres categories inferiors.

No obstant això, aficionats més que feliços. El nadal i els motius en aquestes dates per anar al futbol sobren. De fet, la parella més vista en els camps és la formada per pare i fill. La Federació de futbol anglesa planifica amb cautela aquest dia, fins al punt que s'acomoda el fixture perquè s'enfrontin equips d'una mateixa ciutat o àrea, així els seguidors no perden temps en viatjar.

Com va la Premier?

l'equip de Guardiola avantatja ja en tretze punts al Manchester United, segon, i en setze al tercer, el Chelsea. Més lluny estan el Liverpool i el Tottenham i l'Arsenal, a vint i vint-iu, respectivament.

Quins partits hi ha avui?

