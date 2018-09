A la recerca de minuts i d'oportunitats en la pista. Això és el que buscava Laura Quevedo després de la seva marxa del Perfumerías Avenida. La manca de minuts, especialment en Eurolliga, on a part d'estar poc temps a les pistes, les seves mitjanes anotadores és han vist ressentits amb aquesta reducció de minuts, superant de manera tímida el punt per partit. És per això que el propi club salmantí no va posar traves alguna per deixar que la jugadora marxés, tal com ha fet en altres casos similars.

A l'A-Qázeres arriba una jugadora amb molta experiència nacional i internacional malgrat la seva joventut, 21 anys. La aler té gran capacitat de tir exterior, alguna cosa que pot compenetrar molt bé al joc interior liderat per Joy ja desencallar algunes fases ofensives del xoc amb el seu llançament. En defensa, serà un baluard més i la importància que tingui Quevedo en el camp ha de ser bastant important per a un equip que intentarà amb el seu reforç arribar a les 4-5 primeres posicions de la taula.

L'afició celebra la incorporació i el comparen com si d'un grossa de Nadal es tractés, i no és per menys, que una subcampiona olímpica recali en les teves files. A més, el gran respecte i educació enrtre dos clubs, especialment a través de Twitter, reflecteix el meravellós que pot ser el bàsquet i l'esport.

Per a l'equip extremeny aquest fitxatge ha de suposar fer un salt de qualitat i pujar posicions a la taula. A curt termini, l'objectiu és clar: arribar a Saragossa per disputar la Copa de la Reina . A més, diumenge tindran el partit resolutiu, el partit clau contra un rival directe en la lluita com és el IDK Guipúscoa que marxa en cinquena plaça. La igualtat a la taula és prou visible i en cas de guanyar l'Al-Qázeres podria haver fins a un quíntuple empat a set victòries, de manera que els punts en el propi trobada seran decisius.