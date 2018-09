Cleveland Cavaliers 115-112 Chicago Bulls

Els Cavaliers posen fi a la ratxa dels Bulls en un partit en què Lebron James va posar la punta i va sentenciar la trobada . Mirotic va mantenir amb vida al seu equip en els últims 12 minuts, però el 23 dels Cavaliers, va ser imparable en els minuts finals, ajudat per Korver, que va ajusticiar des del triple. Calderón va acabar amb vuit punts i cinc assistències.

New York Knicks 102-93 Boston Celtics

Hi ha un nou heroi a la ciutat: Michael Beasley. l'aler va realitzar un últim quart per emmarcar i vèncer a uns Celtics que estan acusant el cansament d'un començament tan fulgurant. Amb el retorn de Porzingis i el nivell donat per Beasley, a aquests Knicks cal seguir-los molt de prop.

Philadelphia 76ers 109-114 Toronto Raptors

nit per al record de DeRozan que va batre els seus límits personals tant en punts com en triples anotats. La baixa de Embiid segueix sent un llast per a uns Sixers que han de sortir de la crisi de derrotes si volen lluitar pels playoffs. Ibaka va acabar amb 12 punts i vuit rebots.

Phoenix Suns 97-95 Memphis Grizzlies

De capa a caiguda. Així van els Grizzlies que van perdre un partit a falta de 17 segon amb un triple de Troy Daniels davant l'absència de Booker. Marc Gasol va acabar amb 13-10 tot i que un 1-7 en triples. Actualment, els Grizzlies són el pitjor equip de la Conferència Oest al costat de Dallas Mavericks.

Utah Jazz 100-89 San Antonio Spurs

Van patir, i molt els Spurs en el back-to-back. Després de la importantíssima victòria davant els Blazers, Ginobili va descansar i Pau va ser baixa per precaució. Hood, que va acabar amb 29 punts, i Ricky que va anotar 11 punts i va capturar 11 rebots per comandar l'atac dels locals. Leonard va tornar a tenir minuts, encara que per desgràcia per als texans, només han sumat una victòria en els quatre partits que Kawhi ha jugat després del seu retorn.