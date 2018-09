Esgotada la veta de Florencio Campomanes i Kirsan Iliumjinov, històrics dirigents de la Federació Internacional (FIDE), i d'estrelles del tauler com Bobby Fischer, Anatoly Karpov o Gari Kaspàrov, Agon, empresa organitzadora a través de World Chess del proper Campionat del món a Londres al novembre de 2018, ha optat per la polèmica amb un logo de la prova considerat eròtic per mitjans de comunicació anglesos, com The Telegraph, o l'excampiona del món hongaresa Susan Polgar.

Els mitjans de comunicació anglesos, o l'excampiona del món hongaresa Susan Polgar han titllat el logotip de "eròtic". The Telegraph, un dels mitjans més importants del país, també fa referència al logo de la prova que tindrà lloc el 2018, enfocant el judici a la "eroticidad" dels elements que el componen.

LViswanathan Anand , pentacampió del món i nou vegades guanyador del Ciutat de Lleó, va decidir llavors posar en el seu compte de Twitter: "World Chess posa als escacs en una estranya posició; espero que això no signifiqui que els programes d'escacs s'emetin de matinada … ". Des de llavors, les bromes no han cessat. Mentrestant, l'empresa russa Shuka Design, que ha treballat un any sencer en ell, s'ho pren amb humor. A la seva web, fa un recopilatori de tots aquests tuits i notícies que titllen el logotip de "peonografía" (en comptes de pornografia).