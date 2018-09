McLaren va posar punt i final a la seva relació amb Honda després de tres anys nefastos sense resultats positius i amb una imatge molt pobra que deixava molt a desitjar.

La decisió de trencar amb Honda i arribar a un acord amb Renault es va fer pública a l'estiu, encara que es va prendre abans del que s'esperava: "anticipàvem el canvi de motor abans que passés. No ho vam anunciar fins després de l'aturada d'estiu, però sabíem què faríem ", ha reconegut Zak Brown.

Quant a l'arribada de nous patrocinadors, no s'espera un espònsor principal, però sí diversos col·laboradors que ajudin econòmicament a un equip que somia amb reverdir vells llorers. "El cotxe no tindrà l'aspecte que va tenir aquest any. Amb Renault guanyant carreres, la gent espera que tornem a estar davant una altra vegada. No hi ha dubte que ens ha ajudat, comercialment. Esperem lluitar davant".