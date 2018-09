El Ple de l'Ajuntament de Madrid va aprovar aquest dijous que l'Empresa Municipal de Transports gestioni l'aparcament de l'estadi Wanda Metropolitana i el doti de caràcter dissuasori, és a dir, gratuït si s'acompanya d'ús de transport públic, els dies en què no hagi partit.

Van votar a favor el PP, ara Madrid i el PSOE, i es va abstenir Ciutadans, amb el que es dotarrá d'aquesta condició als tres aparcaments amb un total de 3.013 places Oest, amb 744 places (725 per a cotxes i 19 per a motos); Aquest, amb 469 places (352 per a cotxes i 117 per a motos), i Sud que està dividit en dues zones, una amb 191 places (20 per a camions i 171 per a cotxes), i la segona amb un total de 1.609 places (1.548 per cotxes i 61 per a motos).

Els aparcaments s'aniran obrint gradualment en funció de la demanda existent. Actualment, ja es pot fer servir sense cost per a l'usuari l'aparcament Sud, amb 1.609 places, i situat al costat de tres parades d'autobús de la pròpia EMT.

Serà el tercer aparcament dissuasori de Madrid, al costat dels de l'Avinguda de Portugal (Llatina) i la nostra Senyora del Record (Chamartín), també gestionats per l'EMT, però el Pla municipal preveu que s'arribi a construir 12.