Cholo Simeone va parlar en roda de premsa abans del partit que l'enfrontarà demà a l'Espanyol i va comentar l'actualitat del club. Sobre el 'Cas Griezmann' va dir: " El club ho està manejant de la millor manera , buscant el millor per a la institució. Jo penso en el partit de demà, res més ".

També va dir que està " molt content amb Griezmann . Em maneig amb el que veig ja Antoine li veig involucrat i compromès. L'altre dia va forçar amb la lesió que tenia per estar davant l'Alabès i sense estar al cent per cent. el veig bé amb els companys i un jugador fonamental per a nosaltres . Tot són coses positives. el que està al meu abast és sentir el jugador. Confio Griezmann, crec en Griezmann. el millor encara ha d'arribar ".

També va tenir paraules per a l'afició de l'Atlètic de Madrid:" el que vol l'afició és que Griezmann faci gols . Si els fa és el millor de tots. Vietto no fa gols i el critiquen. Gameiro fa pocs i també el critiquen . Fernando fa pocs però és el ídol del club, per això volem que aquest amb nosaltres. La gent es mou per sentiments ".

Sobre Diego Costa i Vitolo no va voler mullar-se i va dir que" fins que no estiguin amb nosaltres definitivament prefereixo pensar en el que tenim avui , que és un partit complicat davant un equip bo, amb un entrenador intel·ligent que coneix molt bé l'Atlètic. Serà un partit dur ".

Sobre les possibles sortides de Vietto i Nico Gaitán va comentar que" A Luciano li va tocar jugar sobretot en l'arrencada de temporada i futbolísticament va ser dels millors en el camp , encara que no el va acompanyar el gol i vam començar a rotarle. Nico ha jugat menys, però hem tingut una xerrada molt bonica amb ell fa 20 dies en la qual ens trobem amb un home. El club ha de decidir el que és millor per a ell ".