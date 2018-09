Així es va pronunciar Iceta, en declaracions als periodistes, després de dipositar el seu vot a la Universitat de Barcelona. El candidat dels socialistes catalans ha recalcat que una participació "altíssima" és la "major alegria" que pot tenir "qualsevol demòcrata" en dotar de "força" i "legitimitat" al resultat dels comicis.

Iceta rebutjar pronunciar-se sobre el resultat que projecten diferents enquestes i va instar a esperar el tancament dels col·legis electorals ia la publicació dels resultats per a "entre tots treure Catalunya endavant".

Va ??dir que encara no havia parlat amb el secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, i va deixar clar que "tardarà a parlar" amb qualsevol persona vinculada amb el món de la política, ja que passarà el dia realitzant compres nadalenques, menjant amb alguns amics i contestant a missatges de WhatsApp.

al seu torn, ha afirmat que el preocupa el "futur del país", ja que el del PSC està "més que garantit". Per això, ha afirmat que és el "moment de reflexionar" i de pensar "en el que més convé" a Catalunya.

"Esperem que els ciutadans ens ajudin a tirar endavant a Catalunya, a canviar de rumb ja assegurar la prosperitat econòmica i social que tanta falta ens fa ", ha afirmat.

al mateix temps, es va dirigir a aquells catalans que no tenen decidit votar per traslladar-los que sobre el tauler hi ha" moltes ofertes polítiques "per les que "val la pena participar i no quedar-se fora d'això".

Finalment, va comentar que aquests comicis suposen el "començament de la solució" a la crisi que travessa Catalunya i va reiterar la importància de respectar el resultat que surti de les urnes i treballar "entre tots" per aconseguir "més autogovern i un millor finançament". "Avui és un dia magnífic que serà igual al futur que li espera a Catalunya si fem entre tots bé les coses", ha reblat.