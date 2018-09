El jugador de Fuenlabrada va voler aclarir la situació que té el al club i el que li agradaria, també va tenir paraules per al 'Cas Griezmann' . El jugador matalasser va ser preguntat que si la permanència de Griezmann depengués d'ell voldria que es quedés, i ell va respondre: " m'encantaria que Griezmann voldria quedar-se a l'Atlètic " i ha dit que això és el que voldria que tots pensessin, que tots volguessin quedar-se a l'Atlètic. Va aclarir el seu futur, i ha dit que té contracte de sis mesos i que ell sempre vol quedar-se i jugar de matalasser.

Va ??recordar el moment més dur de la seva carrera, que va ser la final de Milà " per com va succeir tot, per com va ser el seu gol i, sobretot, per veure a la gent en una barreja entre orgull i tristesa ". Després que es parlés d'una divisió entre ell i el Cholo, Torres assegura que " mai permetré una divisió Simeone-Torres , no seré partícip de cap tipus de desestabilització i més quan el meu nom està enmig ".

També va comentar el seu últim gol al Wanda i va comentar que" sempre es tenen ganes de marcar i més en Lliga , no estava tenint molt minuts ni titulars i la forma de buscar-la és aquesta, marcant ". I va dir que per revertir la situació no conec altre mètode que no sigui el treball i la humilitat "a més d'aclarir que" els egos els vaig deixar fora fa molt de temps , si és que alguna vegada els he tingut ".