Aficionats, directius i jugadors fan comptes a pocs dies del clàssic entre el Reial Madrid i el Barça el proper 23 de desembre. Amb un avantatge de 11 punts i un partit més jugat per part dels blaugranes pot ser la trobada decisiva per marcar l'esdevenir de la Lliga.

Naturalment una de les preocupacions dels aficionats, a més de què cames marcaran més gols, és si Cristiano tindrà alguna topada amb Piqué o si Sergio Ramos frenarà amb ímpetu algun avanç de Messi. Però més enllà de les possibilitats de sortejar als defenses i marcar gol, per a alguns la por és que qualsevol dels dos únics guanyadors en el món de 5 Pilotes d'Or es pugui lesionar. Les cames d'aquests futbolistes, i de molts altres esportistes, tenen un alt valor i els clubs arrisquen milions d'euros si no es protegeixen davant d'aquesta possibilitat.

Curiosament, segons la informació analitzada per acierto.com , companyia líder en comparació i contractació d'assegurances de salut, en base a l'import assegurat, les cames de Cristiano Ronaldo valdrien el doble que les de Leo Messi.

Concretament i encara que no es tenen les xifres exactes, tot indica que el Reial Madrid hauria contractat una pòlissa amb una indemnització de 100 milions d'euros per protegir les cames del portuguès davant d'una lesió que li impedís seguir jugant, mentre que les cames l'argentí estarien assegurades per una xifra més discreta: 50 milions d'euros.

Florentino Pérez té experiència en assegurar als seus estrelles des de l'època dels "galàctics". Segons han pogut confirmar experts en assegurances, el futbolista anglès David Beckham va ser assegurat per 100 milions de lliures (gairebé 150 milions d'euros) el 2006, el que hauria estat l'assegurança més alt d'un futbolista en la història.

Zinedine Zidane també tenia una assegurança per una mica més de 75 milions; Raúl González Blanco per uns 70 milions, i el mític porter Iker Casillas tenia la seva particular segur, però no de les seves cames, sinó de les seves mans. Les tenia assegurades ni més ni menys que per 7,5 milions d'euros cadascuna i cobertes davant accidents soferts realitzant qualsevol activitat, tant en l'àmbit privat com en el professional, les 24 hores del dia i en qualsevol lloc del món.

L'últim a afegir-se a la llista de milionaris assegurances va ser Gareth Bale, amb una pòlissa de 91 milions. A la pràctica, la majoria dels jugadors dels grans clubs tenen alguna assegurança i la prima sol ser d'entre el 0,5% i el 4% dels seus ingressos anuals. Normalment, una única asseguradora no cobreix el risc íntegre d'una pòlissa d'aquestes característiques si supera els 15 milions d'euros, sinó que el subscriuen entre diverses d'elles per repartir el risc.

Per a calcular la prima, les entitats no només tenen en compte les lesions que hagi tingut el jugador, el seu lloc al camp, el nombre de partits que disputarà cada temporada, la seva edat i constitució física, sinó que analitzen amb especial detall els seus hàbits a la recerca de possibles "causes de lesió futures", la seva vida fora dels entrenaments, altres esports que practica i fins i tot quins són els cotxes que condueix, etcètera. Finalment, cada asseguradora es queda amb una participació de l'assegurança i es fa càrrec del tram de la indemnització que hauria de pagar en cas que el futbolista patís un accident o tingués una lesió que li impedís tornar a jugar.

En l'últim Campionat Mundial de Futbol les seleccions d'Alemanya, Espanya i Anglaterra van ser les que van cobrir les pòlisses més altes. En total, assegurar les cames dels 736 jugadors que van participar al Mundial hauria costat uns 7.700 milions d'euros; i en el pròxim Mundial de Rússia aquesta xifra podria ser molt superior.