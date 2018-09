Fa escasses hores Kobe Bryant veia com el somni de qualsevol jugador es materialitzava, però per partida doble, sent la primera vegada en la història que a un jugador li retiren dos nombres en una mateixa franquícia.

sent un home que ha donat tot pel mateix equip durant 20 temporades, ha trobat al llarg de les mateixes a un escuder, a un confident ia un líder en cas de la seva absència.

Aquest és el cas de Pau Gasol. El de Sant Boi va aterrar en els Lakers després de ser referència en uns Grizzlies que amb ell van fer història. Per mèrits propis, Pau també mereix aquest reconeixement. No només a Tennessee, sinó a l'Staples Center.

Pau sempre ha donat la cara per l'equip, i tot i ser un dels focus de les crítiques pel que fa als Lakers flaquejaven, aquest responia amb nombres i amb bones actuacions encara que el seu estat físic no fos l'òptim.

Ho va donar tot per una samarreta que li va atorgar dos anells i de les quals el va ser clau en totes dues. Una gran defensa a Howard en el primer anell, tot i que per a molts sigui un "tou" i un sensacional setè partit a la Final que van guanyar els Celtics a l'Staples. Sense Pau, la Mamba Negra no hagués tingut prou verí per mossegar i picar als seus rivals.

Amb la retirada de samarreta o la proposta ferma de fer-ho a Zach Randolph , em pregunto quan faran el mateix amb Pau. Sembla el gran oblidat a Memphis. Sense el no haguessin tingut a Marc i millorar encara més el paper del seu germà.

Sense ell no haguessin començat els èxits allà, i sense ell, qui sap si el bàsquet a Tennessee hagués agafat tanta popularitat en una ciutat en la qual abans només es coneixia per Elvis i ara el bàsquet comença a treure el cap .