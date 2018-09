Jornada de grans partits a la Lliga Santander, per Nadal se sol menjar molt, doncs aquí tenim diversos plats forts perquè els amants del futbol comencin les vacances nadalenques de la millor manera.

Aquí tenim la graella futbolística espanyola de la setmana:

Reial Madrid – Barcelona (dissabte 23, 13:00 | Santiago Bernabeu)

El primer regal de Reis s'ha avançat i ve en forma de jornada trepidant a la Lliga Santander, amb el liderat assegurat per al FC Barcelona, ??juga a casa del seu màxim rival amb la intenció de deixar-ho totalment fora de la lluita pel títol, ja que la distància entre els dos equips podria arribar a ser de 14 punts quan s'acabi el partit, una distància gairebé insalvable arribant a la meitat del campionat domèstic, amb el Madrid tenint un partit menys per la disputa del Mundial de Clubs.

Els dos arribaran després d'una victòria en els seus respectius partits, amb la polèmica de si hi haurà passadís o no, però c entrats en aconseguir una victòria que serà clau per a tots dos. Els màxims beneficiats podrien ser l'Atlètic de Madrid i el València, que veurien la seva distància retallada amb el líder o el seu posat més afermat per allunyar-se del Reial Madrid.

Reial Societat – Sevilla (dimecres 20, 21:30 | Anoeta)

s'enfronten dos dels equips que millor futbol fan de la Lliga Santander, amb el Sevilla intentant dormir en llocs Champions League aquesta mateixa nit a l'espera del que faci el Reial Madrid al Clàssic.

la Reial Societat busca donar un pas més enllà a la situació que viu ara mateix, després de començar la temporada sent un dels millors equips de la competició, és una bona opció per canviar la dinàmica txuri-urdin abans de l'aturada nadalenca.

Espanyol -Atlètic de Madrid (divendres 22, 21:30 | RCDE Stadium)

el gran beneficiat de la jornada pot estar en aquest partit, el conjunt de Simeone veurà com dos dels seus màxims rivals juguen cara a cara coneixent el resultat que hab ran aconseguit ells a Barcelona, ??davant d'un equip que ve en un moment de forma bastant dolent, després d'un partit a Las Palmas que tenien dominat per 0-2 i van estar a punt de perdre-ho.

L'Atlètic de Madrid buscarà la seva cinquena victòria consecutiva i seguir augmentant el rècord de partits sense perdre lluny del feu matalasser.

València – Vila-real (dissabte 23, 16:15 | Mestalla)

Derbi valencià entre dos equips situats a la part alta de la taula, el València vol remuntar el vol després d'haver perdut la segona plaça després de caure en dos dels últims tres partits i si no vol veure afectat el seu lloc que dóna accés a la Champions ha de començar a sumar de tres en tres de nou.

a l'altre costat del terreny de joc hi haurà el Vila-real que ve guanyar en un camp tan complicat com Balaidos. L'equip de Calleja ha d'aconseguir continuar amb una altra victòria més per acostar-se al Sevilla a la classificació.

Deportivo de la Corunya – Celta de Vigo (dissabte 23, 18:30 | Riazor)

Derbi gallec que sempre ens deixa imatges especials, una gran rivalitat entre tots dos que es veurà reflectida en el terreny de joc, cap dels dos està realitzant una gran temporada, de fet, encara que el Deportivo de la Corunya estigui a la vora del descens, està a tan sols tres punts del conjunt celeste, per tant, en cas de victòria del conjunt blanc-i-empatarien en la classificació, un incentiu més per veure aquest derbi.

Aquests són les trobades que completen la jornada 17 de la Lliga Santander:

Llevant – Leganés (dimarts 19, 21:30 | Ciutat de València)

< b> Getafe – Las Palmas (dimecres 20, 19:30 | Coliseum Alfonso Pérez)

Eibar – Girona (dijous 21, 19:30 | Estadi Municipal d'Ipurua)

Alabès – Màlaga (dijous 2 1, 21:30 | Mendizorroza)

Reial Betis – Athletic Club (Divendres 22, 19:30 | Benito Villamarín)