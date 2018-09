Li cal rodatge. Això és el que pensen a la directiva del Reial Madrid sobre Vinicius. Per això, s'ha acabat de traçar el pla que li permeti al jove jugador sortir en qualitat de cedit en el pròxim mercat de fitxatges d'estiu. El brasiler és coneixedor que el seu futur està condicionat als minuts que tindrà aquesta temporada. En el Flamengo no està acabant de trobar continuïtat, raó per la qual el Reial Madrid li recuperarà a l'estiu, però per cedir-, preferiblement a algun equip de Primera espanyola.

El València CF de Marcel·lí s'ha convertit en el club que més interès ha mostrat en el jove brasiler. Segons informen diversos mitjans esportius espanyols, estan disposats a pagar uns 4 milions d'euros per la seva cessió, xifra queobviamente el Reial Madrid veuria amb bons ulls, sempre que se li garanteixi un nombre mínim de minuts durant la temporada que ve.

Aquí és quan arriba la trava. El València no està disposat a garantir aquestes condicions, de manera que les negociacions es poden allargar més del compte. Zidane, de tota manera, li provarà en pretemporada, per Los Angeles i en les gires que faci l'equip blanc, encara que no es vagi a quedar.