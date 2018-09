Fenerbache-Estrella Roja 18:45

Dos equips en ratxa s'enfronten en el duel inaugural d'aquesta doble jornada. Després de la derrota la setmana passada a casa davant el Zalgiris, els turcs intentaran que no se li escapin més victòries en una de les pistes més complicades de l'Eurolliga.

Zalgiris Kaunas-Bamberg 19:00

Duel de revelacions a l'Eurolliga, especialment l'equip alemany que va derrotar l'Olympiacos. Després de la important victòria dels lituans en la complicada pista del Fenerbache, és un partit important per mantenir aquest lloc en el grup davant un rival que pot donar la sorpresa.

Panathinaikos-Maccabi Tel Aviv 20 : 15

Reial Madrid-València Basket 20:45

Fonamental el xoc per a tots dos espanyols. La necessitat de la victòria és imperiosa després dels mals resultats. El València Basket continua tenint pendent els últims quarts que no ha estat a l'altura, i el Reial Madrid demostrar l'equip que ha de aspira a tot. Amb Doncic en un gran estat de forma, el Reial Madrid parteix amb avantatge per alçar-se amb el duel espanyol.

dimecres

Khimki-Efes Pilsen 18:00

Olympiakos-CSKA de Moscou 20:00

El partit de la jornada es disputarà a Grècia. Dos dels líders de la taula lluitaran per mantenir aquests llocs de rigor. El conjunt rus es va beneficiar de les derrotes dels seus rivals per enfilar-se al liderat, mentre que Olympiakos lluitarà per tornar de nou a estar a dalt. El duel entre Spanoulis i Sergio Rodríguez pot ser un dels majors atractius de la jornada.

Milano-Baskonia 20:45

Sortida complicada per al Baskonia que amb Pedro Martínez està sent un altre. Els italians, estan tenint les dues versions de la moneda en aquesta ronda de l'Eurolliga, però sempre són un rival perillós a casa i al que no s'ha de subestimar. Si Shengelia està al seu nivell i l'acompanyen altres complements, la victòria hauria de ser per als bascos.

Barcelona-Unicaja 21:00

Per tancar aquesta primera tanda de partits, Barcelona i Unicaja es mesuraran les cares. Els culers estan més necessitats que els malaguenys, especialment pels últims resultats en la competició europea i en ACB, on han perdut els seus dos últims partits com a local. El conjunt de Joan Plaza, per la seva banda, s'està retrobant en aquestes últimes setmanes, i després de guanyar al Carpena, intentarà sumar una altra victòria que l'acosti a la vuitena plaça.