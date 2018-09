El director esportiu del París Saint-Germain, Antero Henrique, ha concedit una entrevista a Le Parisien. Va aprofitar paara aclarir amb contundència els rumors que vinculen a un dels seus referents, el brasiler Neymar, amb el Reial Madrid, un dels millors equips del món i on, o això sembla, Neymar sempre ha volgut jugar.

"Si Neymar pot deixar el PSG per anar-se'n al Madrid? No. perquè ell està feliç, estima el club i està complint aquí. No és una qüestió de diners, és una qüestió d'equilibri. Neymar va acceptar la nostra visió , té molta ambició i el PSG li va oferir espai per la seva ambició. Parlar sobre un jugador d'un altre club el dia en què Ronaldo guanya la Pilota d'Or no és molt bo per al jugador … ", ha explicat Antero al diari francès .

Amb aquesta resposta contundent, l'equip parisenc es treu de sobre tots els rumors que s'havien generat sobre el brasiler i la seva possible sortida al mercat hivernal.