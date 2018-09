Apassionant jornada la que ens espera a la Lliga 1 | 2 | 3 amb duels directes per la zona baixa de la taula i també a la zona de promoció, amb equips empatats a punts i en el qual una derrota pot condemnar a qualsevol en la lluita per entrar a playoff d'ascens.

els equips ultimen l'última setmana de competició de l'any amb l'objectiu d'anar-se'n a les vacances de nadal amb els deures fets, abans del retorn de la Lliga al cap de setmana de Reis. Aquests són els enfrontaments amb més morbo de la jornada:

Barcelona B vs Albacete (Dimarts 19, 20:00 | Mini Estadi): El filial culer, en una situació compromesa, necessita una reacció immediata per sortir del descens i ho haurà de fer davant l'Albacete, que està a dos punts del descens. És el principal enfrnetamiento entre equips de la zona baixa de la taula

Granada vs Sporting (dimecres 20, 21:00 | Los Cármenes) : Duel directe entre dos equips que aspiren a tornar a lluitar per entrar en promoció. A l'Sporting li urgeix més guanyar, després dle retorn al camí del triomf en el debut de Javier Baraja com a tècnic. Els nassarites, que no acaben de buscar la regularitat en el campionat, intentaran tornar als llocs de playoff i lluitar amb Oviedo, Rayo, Numància i Lugo.

Tenerife vs Cadis (Dijous 21, 21:00 | Heliodoro Rodríguez López): Oportunitat única per al Cadis per ser el pròxim líder de la Lliga 1 | 2 | 3 i ficar pressió a l'Osca, que haurà de guanyar a Tarragona per continuar al capdamunt de la taula. Els gaditans no coneixen la derrota des de la seva enfrontament amb l'Osca a la ciutat aragonesa, quan van perdre per la mínima.

Lugo vs Rayo (Divendres 22, 20:00 | Anxo Carro) : Tercer i quart en la taula s'enfronten amb la meta d'assegurar la seva presència en promoció una jornada més. El Lugo podria tornar a ocupar plaça d'ascens directe en cas que el Cadis caigui derrotat a Tenerife el dijous, mentre en aquest cas si és el Rayo el vencedor podria igualar a punts als gaditans i col·locar-segons.

Nàstic vs Osca (dissabte 23, 16:00 | Estadi Municipal de Tarragona) : Prova de foc per a l'equip altaragonès, que jugarà sabent que ha fet el seu més immediat perseguidor dijous, el Cadis. Si guanyen en terres catalanes, continuaran com a líders. No obstant això, tot el que no sigui guanyar podria suposar la pèrdua de l'hegemonia de la Lliga.

La resta de la jornada el completen:

Valladolid vs Saragossa < br /> Lorca vs Osasuna

Còrdova vs Reus

Numància vs Sevilla Atlètic

Alcorcón vs Almeria

Real Oviedo vs Cultural Lleonesa