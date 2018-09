Una final que enfrontava dos moments totalment diferents, un veterania com era el de les bessones Sánchez Alayeto que arribaven després d'un any de somni, i el de la joventut per part de Martita Ortega i Ariana Sánchez que no van guanyar el trofeu però van entrar al cor de tot el públic i en el panorama internacional del pàdel.

va començar un partit amb domini de les jugadores més joves de les dues, però el transcurs del partit va ser a favor de les bessones, que quan es van assentar en el partit van començar a jugar un pàdel intractable per a la majoria de rivals, però Martita i Ari mai es van donar per vençudes i van barallar fins a l'últim segon.

< b> El joc de Martita i Ari va ser tot cor , es van guanyar al públic després d'un torneig que demostra que tenim davant els nostres ulls a unes potencials número u del món. El cimal de tot el partit va ser quan les joves jugadores van aconseguir remuntar dos punts de partit amb servei de les rivals, el públic va saltar d'alegria quan Ari va posar la pilota a la reixa lateral , va ser llavors quan el pavelló 10 de IFEMA va començar a vibrar.

Les bessones van aconseguir el títol, Marta Ortega i Ari Sánchez es van portar al públic a la butxaca i van donar un cop sobre la taula de cara a l'any vinent. aquí està el resum del partit: