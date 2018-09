Com si d'una lliçó de classe es tractés, els mestres van donar una Master Class a l'Estrella Damm Màster Final, davant gairebé 6.000 persones i davant d'una parella molt motivada després de ser el seu últim partit junts a la pista, Mati i Maxi se separen després de dos anys de relació esportiva que els ha deixat en una posició privilegiada.

Hi eren molt motivats, però no tant com Bela i Lima, semblaven dos lleons engabiats després de les reixes i el vidre , donant voltes amb fam de la següent bola cada vegada que el partit tenia un respir i així va ser, Mati i Maxi no podien fer mal des de cap faceta del joc i va acabar amb un resultat de 6 -3 i 6-2.

Lima va ser el jugador nomenat com a millor raqueta de la final masculina de l'Estrella Damm Màster final, el brasiler va jugar a un nivell espectacular, va demostrar que volia guanyar a Madrid costés el que costés i ho va demostrar amb les ganes amb què celebrava cada punt, amb una comunió tremenda amb la gr ada i amb Bela demanant tranquil·litat en cada descans del partit. Hi va haver un lleó sobre la pista en la final i ningú va ser capaç de parar-lo.

Va ??ser un dels partits que han de posar a les escoles per ensenyar als nens de com es juga a aquest esport. Si et vas perdre aquí tens l'esport: