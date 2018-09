Iberostar Tenerife 81-77 Unicaja de Màlaga

Els illencs van controlar pràcticament de principi a fi, a excepció de diversos trams en el tercer quart, el partit davant d'Unicaja en un duel directe per entrar a la Copa. Amb un gran Bassas, l'Iberostar li pren la vuitena plaça als malaguenys.

Sant Pau Burgos 69-71 Montakit Fuenlabrada < / b>

Victòria agònica per als visitants en un partit molt atapeït en els minuts finals. La reacció espectacular de Popovic que va acabar amb 23 punts i anotant en cinc minuts cinc triples per dóna-li la volta al partit, va ser fonamental perquè els madrilenys tinguin la copa pràcticament assegurada. Per als burgalesos era important avui sumar, per seguir l'estela dels seus rivals en la lluita per la salvació, i no ho van poder fer per molt poc.

FC Barcelona 77-88 Herbalife Gran Canària < / b>

Els culers segueixen arrossegant un mal moment Lliga a casa i han perdut els seus dos últims xocs al Palau. A més, davant l'altre conjunt illenc, el Herbalife, que excepte l'últim quart que van empatar li va guanyar els altres tres i van signar un dels millors partits de la temporada amb un gran Balvin i Baéz. A més, la resta del quintet inicial va sumar dobles dígits. Pel que fa al Barça, Heurtel amb 24 punts va ser el màxim anotador del partit.

RetaBet Bilbao Basket 87-77 Movistar Estudiants

< p> Vital victòria per als bascos que agafen aire. El factor Miribilla va tornar a aparèixer en les cites importants i Todorovic i Salgado van posar els punts per mantenir a dos partits de distància el descens.

UCAM Múrcia 63-70 Reial Betis Energia Plus

Segona victòria consecutiva dels bètics que segueixen confirmant la seva línia ascendent. A més, amb remuntada inclosa de 13 punts. L'ex NBA Ryan Kelly amb 21 punts va ser el líder de l'equip, escudat per Schiib que va acabar amb 17 de valoració.

Joventut 94-83 Tecnyconta Saragossa

la sortida de vestidors va ser fonamental per als catalans que van reaccionar i van remuntar davant un rival directe de la part mitjana baixa de la taula. La defensa a Neal i la bona feina de Richard, Wayns i Vidal va ser suficient per aprertar, encara més, la competició.

València Basket 86-84 Delteco Guipúscoa Basket < / b>

Aquesta victòria ha estat el perfecte bàlsam per als valencianistes que van donar un recital en l'últim quart, la seva assignatura pendent al llarg de la temporda, especialment en Eurolliga. Rafa Martínez, amb un espectacular 6/7 en triples , va liderar la victòria taronja.

MoraBanc Andorra 94-97 Baskonia

Els de Pedro Martínez segueixen sumant, aquest cop en una pista molt complicada davant un MoraBanc Andorra que va posar les coses molt complexes i que van tenir fins a dues vegades pilota per forçar la pròrroga. Un triple de Shengelia, que va acabar amb 20 punts, i un tap de Poirier en la següent jugada, van decantar el xoc per als baskonitas.

Obradoiro 93-102 Reial Madrid

A triplàs net. Així es podria definir un xoc en què 108 punts de la trobada van arribar a través d'aquesta via . Un partit boig, entretingut i que li permet treure més avantatge respecte al FC Barcelona per als blancs. Per la seva banda, el Obradoiro segueix encadenant la mala ratxa de resultats, i necessita guanyar per assegurar-se un buit en la copa. Carroll, Campazzo i Felipe Reyes, van liderar l'atac dels blancs.