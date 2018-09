Saragossa CFF 1-3 València CF Femení: Les 'xes' se'n van de vacances amb molt bones sensacions després d'un bon inici de temporada i amb una nova victòria que deixa el Saragossa molt baix en la taula i amb serioses possibilitats de descendir. Els gols van anar a càrrec de Mari Pau, Peiró i Carol per part del València, i de Carol, per part del Saragossa.

Llevant UD 0-4 Atlètic de Madrid: El atlètic de Madrid tanca un gran any amb una nova victòria, necessària no només per acabar empatat a punts amb el Barcelona, ??sinó per aixecar la moral després de la derrota davant el Rayo la jornada passada, els gols van arribar de la mà de Ludmila en dos ocasions, Amanda i Ángela Sosa. Ludmila va haver d'abandonar el terreny de joc amb molèsties, però no hi va haver de lamentar res greu. El Llevant tanca un gran any també, en el qual es col·loquen alt en la taula i en el qual Charlyn Corral, la seva davantera estrella, es va a Nadal com a Pitxitxi de la Lliga.

Albacete Nexus 1-3 Athletic Club Femení: l'Athletic tanca la primera part de la temporada de bona manera, jugant bé i amb una victòria amb gols d'Erika en dues ocasions i de Marta Oroz. Per la seva banda l'Albacete no tanca com li agradaria, tot i que esperen tornar amb bona actitud. El gol de l'Albacete va arribar de la mà de Miriam.

Sevilla FC 1-0 Granadilla Egatesa: El Sevilla tanca l'any amb una victòria que els permet allunyar-se una mica més de la zona de descens i anar-se'n de vacances amb un coixí de 5 punts sobre el Santa Teresa, que obre la zona perillosa de la taula, el seu gol el va anotar Jenni Morilla. El Granadilla Egatesa dorm en llocs de Copa de la Reina, i encara que li agradaria poder haver tancat l'any amb una victòria, aquesta derrota no ha de fer efecte en les de l'equip de Tenerife.

Reial Societat 0-0 Santa Teresa CD: La Reial Societat ha aconseguit tancar l'any fora del descens, i això que li semblava complicat fa només uns partits. Sembla que al conjunt txuri-urdin se li ha despertat una mica i han aconseguit 3 victòries i dos empats en els últims 5 partits. El Santa Teresa acaba l'any en el descens ia 4 punts de la salvació. L'equip extremeny haurà de tornar molt més endollat ??si vol salvar-se.

Sporting Huelva 0-0 Real Betis Fèmines: Els dos equips es salven dels llocs de descens però estan molt lluny de seus objectius i necessiten les vacances per posar-se a to i tornar amb molta més força.

RCD Espanyol 1 – 2 Madrid CFF: El Madrid aconsegueix una victòria molt important per tancar de bona manera al 2017 i sortir així de la mala ratxa en la qual estaven sumides. Els seus gols els van ficar Mascaró i Alexandra Pérez. L'Espanyol no tanca tan bé com voldria aquest any, però se'n van de vacances amb bones sensacions i bon joc, el gol de les periquites ho va anotar Dominika Conc.

Rayo Vallecano 1 – 2 FC Barcelona: Aquest va ser, probablement, el partit de la jornada i es va tancar de la millor manera per a les de Fran Sánchez, que se'n van de vacances líders de la taula, tot i que per gol average, els seus gols els van anotar Patri Guijarro i Toni Duggan. El Rayo venia de guanyar l'Atlètic a domicili i amb la moral pels núvols però no van poder amb un Barça que no anava a deixar que se li escapés una altra vegada el liderat. El seu gol el va anotar Paula Andújar.