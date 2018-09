Convidats de luxe al segon programa d'una temporada que va començar de manera trepidant amb Vero Boquete i Carmen Martín, capitana de la Selecció d'Handbol espanyola. En aquell temps, Espanya continuava viva en el Mundial d'Alemanya, que ha acabat guanyant França.

En aquest segon lliurament hem volgut seguir sent fidels als principis que van consolidar aquest projecte: ser diferents i apostar per les veus l'esport que més han de parlar.

per això, pel programa va passar Cristina Gutiérrez, des de la distància, al telèfon i conduint (què rar) que ja espera amb moltes ganes d'agafar l'avió amb destinació Perú, per embarcar-se de nou al Dakar 2018.

a més, Albert 'Pipe' González, periodista d'Onda Cero, va passar per l'estudi d'QUÈ! RÀDIO per analitzar la situació dels esports olímpics i el seu protagonisme en els mitjans de comunicació. També va repassar anècdotes de passats JJOO i ens va confessar què és per a ell l'olimpisme. Es va acordar a més de Javier Fernández, Carolina Marín i les gimnastes del "Equipaso".

Finalment, ens permetem el petit plaer de "molestar" a Roberto Ricobaldi, un representant diferent. Assessor, millor dit. El futbol femení és la seva passió i no dubta a aconsellar, apadrinar, donar suport, representar i gaudir amb les jugadores, de cara a que portin el millor camí possible, sempre basant el treball en la confiança i el respecte per l'esport i la persona.

Gaudeixin! Gràcies per ser-hi.